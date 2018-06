ABB-Chef Ulrich Spiesshofer sieht US-Arbeitsplätze im Konzern in Gefahr, falls Donald Trump noch mehr Zölle erhebt, Interview, FT, S. 15 Fortschritte auf Gipfel: Trump und Kim einigen sich auf Vereinbarung - TRUMP KÜNDIGT UNTERZEICHNUNG EINES 'SEHR WICHTIGEN' DOKUMENTS AN Deutsche Post: E-Mobilitäts-Vorstand Gerdes muss gehen (manager magazin) Heidelberger Druck peilt 2018/19 moderates Umsatz- und Gewinnplus an Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) muss Flottenerneuerung vertagen , BöZ S. 11 DSW fordert angesichts des Betrugsverdachts den Rücktritt von Audi-Chef Rupert Stadler, Interview Rheinische Post capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im Prime Standard am 21.6. - 857.500 Aktien - Preisspanne 16,00 Euro bis 19,00 Euro R. STAHL:...

