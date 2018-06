Sell in May and go away - von wegen! Der Börsenmonat Mai war in diesem Jahr alles andere als schlecht. Im Gegenteil: Der DAX knackte sogar wieder die Marke von 13.000 Punkten und konnte vor allem zu Beginn des Monats deutlich zulegen. Doch konnten hiervon auch die Wikifolio-Trader profitieren? Eine Einschätzung von Nikolaos Nicoltsios, wikifolio.com, bei Börse Stuttgart TV.