Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Bechtle 0.41% MichaelHowards (CHAMPSDF): Ich lege bei Bechtle heute ein Verkaufslimit von 74,50 Euro in den Markt. Mal sehen, ob die schnelle Gegenbewegung heute noch bis zu diesem Level geht. Morgen ist Tag der Hauptversammlung und Donnerstag würde das Limit aufgrund der Dividendenzahlung ohnehin erst einmal erlöschen. Wäre ein schöner Zwischentrade in einem zuletzt verprügelten Champion der 2.Reihe. (12.06. 08:05) >> mehr comments zu...

