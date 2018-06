DAX - Dünne Luft oberhalb von 12.900

Henry Philippson,

Die euphorische Eröffnung im Dax nach dem Trump-Kim Treffen aus der Nacht hatte nicht lange bestand - nach einem kurzen Ausflug an die 12.950er Marke ging es wieder 100 Punkte in den Keller mit dem deutschen Börsenbarometer.

Ein Blick auf den Stundenchart belegt, dass oberhalb von 12.900 Punkten die Luft regelmäßig relativ schnell sehr dünn wird für die Bullen - in dem Bereich besteht offenbar größeres Verkaufsinteresse. Unterhalb der Zone 12.900/50 Punkte ist daher der Weg des geringsten Widerstands klar südwärts.

Nach der dreiteiligen Korrekturbewegung seit dem Zwischentief bei 12.550 Punkten wäre nun theoretisch wieder eine impulsive Abwärtswelle in den Bereich 12.450 bis 12.550 Punkte fällig. Am Freitag ist allerdings dreifacher Hexensabbat an der EUREX und die EZB tritt in dieser Woche auch noch auf den Plan. Die Prognosequalität ist daher für die kommenden Tage eher unterdurchschnittlich.

Aus rein charttechnischer Sicht kommt jedoch unterhalb des heutigen Tageshochs bei 12.950 Punkten nur die Shortseite in Frage, die kurzfristigen Strukturen sind bärisch.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2018 - 12.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 -12.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

