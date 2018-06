Der Stahlkonzern Voestalpine ist mit 47 Standorten in den USA vertreten. Nun treffen den Konzern die US-Zölle auf Stahl. Mit einem Drei-Punkte-Plan will sich Voestalpine-Chef Eder gegen den US-Protektionismus wehren.

Für die Sorgen der Stahlbranche in den USA hat der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine einen besonders schmissigen Namen gefunden. "Taskforce USA" nennt der Linzer Konzern sein Team aus rund einem Dutzend Mitarbeiter und einigen Lobbyisten. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump beobachtet die Gruppe die Entwicklungen in Amerika.

Erfreuliches konnten die Abgesandten bislang nur selten nach Linz berichten. Kurz nach dem Antritt von Trump wurde Voestalpine mit Strafzöllen auf bestimmte Grobbleche belegt. Die Anfang Juni 2018 verhängten generellen Zölle von 25 Prozent auf Stahlprodukte aus Europa waren ein weiterer Schock.

Mit 47 Standorten, an denen Voestalpine mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigt, ist der österreichische Konzern in den USA vertreten. 1,3 Milliarden Euro hat Voestalpine bei einem Gesamtumsatz von rund 13 Milliarden Euro 2017 in den USA umgesetzt. Die US-Werke ...

