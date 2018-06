Während die Deutsche Bank derzeit von vielen Analysten abgestuft wird, ist die "Experten-Stimmung" bezüglich der Commerzbank deutlich positiver. Vor allem die "Entspannung" in Italien sollte der Aktie in den kommenden Monaten Aufschwung geben. Die Kursziele reichen aktuell bis 13/14 Euro, womit die Aktie fast 40% Kurspotenzial besitzt. Das Für und Wider bei beiden Aktien beleuchtet Mick Knauff in einem aktuellen Video auf aktienlust.tv. Und vielleicht läuft es ja sogar auf eine Fusion der beiden ...

