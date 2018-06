Die Gewinnwarnung der Deutschen Post kam am Freitag zu einem eher ungewöhnlichen Zeitpunkt. Mitten im laufenden Börsenhandel veröffentlichte das Unternehmen unter den Schlagworten "Jahresergebnis/Prognoseänderung" eine folgenschwere Ad-hoc-Meldung. Darin hieß es, dass die Post für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein Konzern-EBIT von 3,2 Milliarden Euro erwartet. Zuvor war hier noch ein Wert von 4,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden.Probleme bereitet den Bonnern vor allem die schwache Entwicklung im deutschen Brief- und Paketgeschäft, wo jetzt weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität umgesetzt werden sollen. An der für das Jahr 2020 aufgestellten EBIT-Prognose ("oberhalb von fünf Milliarden Euro") hält der Konzern weiter fest. Die Nachricht sorgte bei der Aktie der Deutschen Post trotzdem für einen Kursrutsch. Innerhalb von nur 18 Minuten ging es am Freitagmittag um über acht Prozent nach unten.Aktie weiter unter DruckDass das Papier sich im Laufe des Tages dann erholte und schließlich mit einem Minus von nur noch 4,6 Prozent schloss, dürfte auch daran gelegen haben, dass sich der Vorstand im Analysten-Call ...

