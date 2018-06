Langsam ist es Stoff für einen Wirtschaftskrimi, was Biofrontera unternimmt, um seinen Großaktionär Deutsche Balaton auf Abstand zu halten. Wobei in den letzten Tagen wieder richtig Bewegung in die Auseinandersetzung gekommen ist. Dabei könnte Biofrontera nun mit einem geschickten Schachzug das Glück auf seine Seite gezogen haben. Das, was zwischen beiden Unternehmen in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...