E.ON setzt Öko-Offensive fort: Wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte, plane man im US-Bundesstaat Texas einen Solarpark mit einer Leistungskapazität von 100 Megawatt. Mit dem Projekt will man in ?neue Größenordnungen? vorstoßen, betonte der Energieversorger. Bisher hatte E.ON eigenen Angaben zufolge in den USA Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistungskapazität von 3.600 MW realisiert.

Die nun vorgestellte Photovoltaik-Anlage mit dem Namen ?West of the Pecos? soll im westtexanischen ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...