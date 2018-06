Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Palfinger -1,06% auf 32,75, davor 5 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 31,2 auf 33,1), voestalpine -0,41% auf 45,69, davor 4 Tage im Plus (6,23% Zuwachs von 43,19 auf 45,88), Mayr-Melnhof -0,16% auf 121,4, davor 3 Tage im Plus (3,23% Zuwachs von 117,8 auf 121,6), DO&CO +3,4% auf 50,2, davor 3 Tage im Minus (-4,24% Verlust von 50,7 auf 48,55). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Zumtobel 8,38 (MA100: 8,35, xU, davor 351 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Apache Corp. (bester mit 5,59%), bet-at-home.com (schlechtester mit -8,8%), Drillisch (bester mit 4,08%), Epigenomics (bester mit 60,85%), Fitbit (bester mit 14,65%), NetEase (bester mit 3,95%), CytoTools (bester mit...

