Pieter van der Does macht wenig Aufhebens um den Börsengang seines Unternehmens. Er feiert lieber das nächste Update für die Kunden.

Keine Zeremonie zum Handelsstart, keine Pressekonferenz, keine Party im Unternehmen - wenn der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen am Mittwoch an der Amsterdamer Börse startet, geht es äußerst nüchtern zu. "Wir feiern lieber Updates bei den Funktionen auf unserer Plattform", hat Pieter van der Does kürzlich in einem Interview gesagt.

Der Chef und Co-Gründer von Adyen bleibt cool, auch im Moment des großen Erfolgs. Mit bis zu sieben Milliarden Euro wird das Unternehmen bewertet, bis zu 14 Prozent bringen die bisherigen Anteilseigner nun an die Börse. Es ist einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...