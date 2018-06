Das Biotechnologie-Unternehmen Evotec bleibt eine der am meist diskutierten Biotech-Aktien am deutschen Markt. Und das, obwohl der Wert in den vergangenen zwölf Monaten zum Teil erhebliche Turbulenzen über sich hat ergehen lassen müssen. Erinnert sei nur an den drastischen Sturz im vergangenen Oktober von über 22 Euro auf unter 12 Euro. In der Folgezeit hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...