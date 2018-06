Hierbei handelt es sich um einen Hightech-Werkstoff für unterschiedlichste Anforderungen. Die Werkstoffe dieser Produktfamilie beginnen da, wo andere Elastomere an ihre Grenzen stoßen. Sie werden in der Vakuumtechnik ebenso eingesetzt wie in der chemischen Industrie, im Maschinenbau oder in der Halbleiterindustrie. Außerdem finden sie Verwendung in der Öl- und Gasbranche. Mit dieser Weiterentwicklung wurde eine optimale Verbindung zwischen Gewebe und Kautschuk durch die Durchdringung des Gewebes geschaffen. Mit den Polymeren NR, NBR und EPDM bieten wir das Trägermaterial für ein breit gefächertes Einsatzgebiet. Ein typischer ...

