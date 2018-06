12. Juni 2018 - 23:40 Uhr - Spätestens jetzt muß allen klar sein, dass Preise für den Bitcoin von unter 6.000 USD absolut im Bereich des Möglichen liegen. - Auch der Dienstag wird für den Bitcoin sowie für nahezu alle Altoins ein sehr verlustreicher Tag werden. Der Bitcoin liegt aktuell um 23:35 Uhr über 5% im Minus. Ethereum ist unter die 500 USD (Bitfinex) gefallen. Nur ETC Ethereum Classic liegt mit knapp 12% (in der Spitze knapp 20%) weit im Plus. Zurück zur Leitwährung des Marktes, dem Bitcoin. ...

