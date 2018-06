Tesla will in großem Stil Stellen streichen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Hello bank! 100 detailliert: Wirecard... » Wie GoPro, jd.com, Vipshop, JinkoSolar,... Tesla streicht Stellen | Aktien News | boerse.ARD.de Der Elektroautopionier Tesla will in großem Stil Stellen streichen. Tesla-Chef Musk teilte in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit, dass etwa neun Prozent der Mitarbeiter gehen müssen. Durch die Kündigungen sollten die Kosten gesenkt werden, um dem Ziel der Profitabilität näher zu kommen, so Musk weiter. Ende 2017 hatte Tesla...

