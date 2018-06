Eher abwartend reagierten die Investoren am gestrigen Handelstag auf das Ergebnis des Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Kim Jong Un, auch weil bei dieser Begegnung konkrete Ergebnisse ausblieben. Zusätzlich gingen viele in Wartestellung, da diese Woche noch die Sitzungen der EZB und der Fed anstehen und von dort größere Impulse erwartet werden. Auch blieb die ZEW-Umfrage hinter den Erwartungen zurück und der Index fiel auf den niedrigsten Stand seit September 2012. Europaweit konnten die Energieversorger glänzen, der Sektor legte 0,6% zu. Unter anderem war für das britische Gasunternehmen Centrica eine Kaufempfehlung ausgesprochen worden, was diese Aktie um 3,7% steigen liess. Rohstoffwerte waren hingegen mit einem Abschlag von 1,4% die Branche mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...