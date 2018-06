Herr Stern, was genau aggregiert Yaskawa mit i³-Mechatronics? Manfred Stern: i³ Mechatronics - sprich ‚i cube Mechatronics' - transportiert zwei Botschaften: Mechatronics, den Begriff hat Yaskawa schon Ende der 1960er-Jahre geprägt, bezeichnen wir als unsere ingenieurswissenschaftliche Problemlösungsphilosophie. Unsere Entwickler streben disziplinübergreifend optimale Lösungen für Herausforderungen an, konkret in unseren Kerndisziplinen Antriebstechnik, Robotik und allgemeiner Automatisierungstechnik. Die zweite Botschaft steckt in i cube und erklärt sich wie folgt; integrationsfähige, netzwerkfähige Produkte veredelt mit intelligentem Applikationswissen und intelligenten Algorithmen in der Firmware, führen zu innovativen Lösungen. Diese Lösungen müssen sich immer daran messen lassen, welchen Nutzen sie generieren. Wie verbindet Yaskawa die drei Disziplinen? Manfred Stern: Unsere Produkte sind integrations- und kommunikationsfähig. Das heißt: Steuerungen, Roboter und Antriebskomponenten können Informationen austauschen und Statusinformationen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus ist es möglich, interne Daten wie Ströme, Momentenverläufe und Temperaturen abzurufen. Intelligente Algorithmen ermitteln daraus die aktuellen Lebenszeiterwartungen für einzelne Komponenten. Damit sind die Vorbedingungen für innovative Systemlösungen geschaffen ...

