Kids Brands House N.V. veröffentlich Jahresbericht 2016/2017

Kids Brands House N.V. - veröffentlicht Jahresergebnis 2016/2017

Waalre, 09. Juni 2018 - Die im Freiverkehrssegment m:access der Börse München notierte Kids Brands House N.V. (ISIN: NL0010273975, WKN: A1J41E) gibt hiermit ihre Jahresfinanzzahlen vom 01. Mai 2016 zum 30. April 2017 bekannt.

Die Gesellschaft erzielte vom 01.05.2016 bis zum 30.04.2017 einen Verlust nach Steuern von TEUR 1.277 (Vorjahr: TEUR -301). Es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um einen operativen Verlust, sondern vielmehr um Abschreibungsverluste für die deutschen Beteiligungen die insbesondere durch den Transfer der Finanzzahlen nach Dutch GAAP erforderlich wurden.

Die Bilanzpositionen zum 30.04.2017 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich von TEUR 4.027 auf TEUR 4.853 (+ 21%)
Das Anlagevermögen sank von TEUR 3.377 auf TEUR 2.226 (- 34%)
Das Umlaufvermögen sank von TEUR 10,2 auf TEUR 6,2 (- 39%)
Das Eigenkapital sank von TEUR 2.244 auf TEUR 968 (- 57%)

Weiterhin gibt die Gesellschaft bekannt, dass im Zuge der Übernahme der Tom Tailor Kids Lizenz die Beteiligungen neu geordnet wurden. So konnten die Anteile an der Junior Brands Group GmbH inzwischen erfolgreich verkauft werden. Die bellybutton International GmbH konnte wiederum Ihre Beteiligung an der Onlinegesellschaft 4little GmbH auf 74,3% erhöhen.

Die Laufzeit der Wandelanleihe über 3 Mio. Euro wurde am 27.04.2018 um ein weiteres Jahr bis zum 30.04.2019 verlängert. Alle damit verbundenen Parameter aus den Wandelanleihebedingungen wurden analog um ein Jahr erweitert.

Die Halbjahreszahlen 31.10.2017 werden im Juni 2018 veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kids-brands-house.com.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Investor Relations Team gerne zur Verfügung.

Kids Brands House N.V.
Investor Relations
Tel.: +49 40 28 48 423 - 42
ir@kids-brands-house.com

Über Kids Brands House:

Die Kids Brands House N.V. ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf mittelständisch strukturierte Unternehmen, an denen Mehr- oder Minderheitsbeteiligungen erworben werden können. Die Zielunternehmen können sowohl börsennotiert als auch in privater Hand gehalten sein und kommen bevorzugt aus dem Mode- und Textilbereich.

