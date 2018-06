Am Dienstag meldete sich Steinhoff International Holdings (kurz ?Steinhoff?) mit einer neuen Mitteilung: Es seien inzwischen weitere Gläubiger den bereits mit anderen Gläubigern des Unternehmens getroffenen Vereinbarungen beigetreten, hieß es sinngemäß. Diese Vereinbarungen - ?Support Letters? genannt - sehen u.a. vor, dass die Gläubiger bis Monatsende nichts unternehmen, was Steinhoff in die Insolvenz treiben würde. In der Zeit bis Monatsende soll dann eine Lösung im Hinblick auf Stabilisierung ... (Peter Niedermeyer)

