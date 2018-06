Wer sich für Rohstoffe interessiert, wird zumindest in den vergangenen Wochen kaum an Orocobre vorbeigekommen sein. Der Wert hat angedeutet, dass der bisherige Abwärtstrend wieder vorbei sein könne und die Untergrenze von 3 Euro stabil ist. Nun ging es jedoch binnen weniger Tage wieder von 3,80 Euro Richtung 3,30 Euro nach unten. Und auch am Dienstag verlor der Titel noch einmal 4 %. Das bedeutet: Die übergeordnete Abwärtsbewegung ist damit bestätigt worden. Die Aktie befindet sich schlicht ... (Moritz von Betzenstein)

