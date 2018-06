Der Entsorger Remondis setzt seine Einkaufstour fort. In Nordrhein-Westfalen wird der mittelständische Entsorger Müntefering-Gockeln übernommen. Remondis bestätigte gegenüber EUWID den Kauf des Familienunternehmens mit Sitz in Herne, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht.Der Entsorgungsfachbetrieb war 1980 in Wanne-Eickel vom Ehepaar Helene Müntefering Gockeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...