Neue Kaufchance bei Inditex, denn die Zara-Mutter ist mit einem überraschenden Gewinnplus in ihr neues Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Geschäftsquartal (Februar bis April) steigerten die Spanier den Umsatz um 1,5% auf 5,65 Mrd. Euro. Währungsbereinigt lag das Plus sogar bei 7%. Da hatten Analysten weniger erwartet. Auch der Anstieg des operativen Gewinns (EBIT) und des Nettogewinns um jeweils 2% auf 851 bzw. 668 Mio. Euro hatte so kaum jemand auf dem Schirm. Die Aktie hat bereits zum Turnaround ...

