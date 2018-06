Vielen mag Sartorius (ISIN: DE0007165631) vor allem als Hersteller von industriellen und medizinischen Waagen in Erinnerung sein, aber die Produktpalette ist längst weitaus breiter, Sartorius ist ein großer Hersteller von Labor- und Prozesstechnologie. Und auch die Performance ist alles andere als langweilig: Zu Jahresbeginn zog die im TecDAX gelistete Vorzugsaktie davon, sauste von 80 auf in der spitze 146,30 Euro. Doch dieses am 25. Mai markierte Rekordhoch wurde abverkauft, danach ging es auf 120 Euro nach unten. Das war es wohl erstmal mit dieser Hausse … oder doch nicht?

Wenn man sich den Chart mal auf Wochenbasis ansieht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...