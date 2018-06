Wir haben in dieser Woche an verschiedener Stelle bereits über die deutschen Autobauer gesprochen. Heute wollen wir uns das Thema aus einer charttechnischen Perspektive etwas näher ansehen. Neben den beiden anstehenden Zinsentscheiden von Fed und EZB müssen wir natürlich noch über die Deutsche Post sprechen. Was ist da aktuell eigentlich los beim Logistiker? Eine Einschätzung von Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.