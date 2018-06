Mittlerweile vergeht kaum eine Woche, ohne dass neue Projekte in der Blockchain vorgestellt werden. Sowohl für die Unternehmensfinanzierung als auch für die Geldanlage gewinnen diese sogenannten Initial Coin Offerings, kurz: ICOs, immer mehr an Bedeutung. Dabei erwerben Investoren in der Hoffnung auf eine Wertsteigerung Blockchain-basierte Token eines Projekts oder Unternehmens. Doch sie stehen angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...