Das österreichische RegTech-Startup kompany und die Raiffeisen Bank International (RBI ) unterzeichneten einen Vertrag über die Entwicklung und Implementierung einer konzernweiten KYC (Know Your Customer)-Lösung der nächsten Generation. Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI, bestätigt, dass beide Seiten in die Umsetzungsphase gehen. "Unser Ziel war es, den Zeit- und Kostenaufwand für die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften zu reduzieren. Die Zusammenarbeit mit kompany hilft uns, dieses Ziel zu erreichen, indem wir den Prozess durch modernste Technologie rationalisieren, was uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Betreuung unserer Geschäftskunden verschafft." Die KYC-Lösung wurde entwickelt, indem mehrere Anwendungen in eine vollständige und einzigartige Cloud-basierte...

