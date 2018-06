Heute Nachmittag um 17 Uhr ist es also soweit. Nach dem ganzen Vorgeplänkel rollt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland endlich der Ball. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt fiebern diesem nur alle vier Jahre stattfinden Event entgegen, auch wenn viele von Russland als Gastgeberland nicht gerade begeistert sind. Die nächste WM findet dann ja in Katar statt - wenn hierzulande womöglich ...

