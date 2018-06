Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter der Steindl-Gruppe, Peter Steindl, der Fawema 2006 und HDG 2011 erworben hat, bleibt weiterhin signifikant an der neu gegründeten TPG Holding beteiligt und soll eine zentrale Rolle im operativen Geschäft einnehmen. Mit dem ehemaligen CEO von Bosch Packaging, Friedbert Klefenz, konnte ein Branchenexperte als Beiratsvorsitzender für TPG gewonnen werden. Klefenz beteiligt sich neben dem weiteren Management des Unternehmens an der TPG Holding. Zusätzlich soll Markus Hüllmann, ehemaliges Vorstandsmitglied der GEA Group, den Beirat verstärken.

Fokus auf trockene Schüttgüter

Die 1920 gegründete Fawema mit Sitz in Engelskirchen und die 1984 gegründete HDG mit Sitz in Lindlar sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Verpackungsmaschinen für die Abfüllung von trockenen, frei fließenden Schüttgütern in verschiedene Beutelarten aus Papier oder Plastiklaminat. Die Maschinen bieten Verpackungslösungen unter anderem für Mehl, Zucker, Backmischungen, Süßwaren, Tierfutter sowie verschiedene Chemieprodukte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...