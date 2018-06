Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 42 US-Cents ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 13. September 2018 (Ex-Dividenden Tag: 15. August 2018). Im September 2017 gab der Konzern eine Dividendenerhöhung um 7,6 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Der Softwareriese zahlt seit dem Jahr 2003 eine Dividende. ...

