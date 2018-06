Die Kurzmeldungen aus der Sachwertbranche: Teilweise über der Prognose sind die Ausschüttungen für 2017 für Anleger von BVT und Neitzel & Cie. Der Pflegeimmobilienfonds von INP ist platziert und Dr. Peters baut das Engagement im Hotelmarkt aus.BVT: Top-Select-Fund-Serie verzeichnet Rekord-AusschüttungDie 2005 gestarteten Top-Select-Fonds aus dem Hause BVT zeichnen sich durch eine sehr breite Streuung aus: Investiert wird in Immobilien im In- und Ausland, Immobilienprojektentwicklungen, Luftfahrzeuge, Energie- und Infrastrukturbeteiligungen und in Unternehmensbeteiligungen sowie institutionelle Konzepte. Bislang wurden im Rahmen der Serie acht Fonds platziert. Nun gibt das Emissionshaus durchschnittliche Ausschüttungen für 2017 zwischen 8,6 und 13,5 Prozent bekannt, jeweils bezogen auf das eingezahlte Kapital zum Vorjahresende. "Damit schütten die Multi-Asset-Fonds des Münchener Asset Managers BVT insgesamt über zehn Millionen Euro aus und verzeichnen ihren bisherigen Rekordwert", so die BVT-Unternehmensgruppe. Aus der Reihe ist derzeit der BVT Top Select Fund VI in Platzierung.

