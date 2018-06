Die in den letzten Jahren öffentlich diskutierten Sorgen vor Deponieengpässen und einem bevorstehenden Entsorgungsnotstand haben laut Hartmut Haeming zu einem wachsenden Problembewusstsein geführt. Dennoch gebe es weiterhin Deponiebedarf, sagte der Vorstandsvorsitzende der Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber (InwesD) am Montag auf einer Konferenz in Berlin. Zahlreiche Bundesländer seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...