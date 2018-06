Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Partizipation": Die Erste Group Bank hatte in dieser Kategorie 10 Produkte zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen. Als preiswürdig erachtet die Erste Group Bank in dieser Kategorie das ATX Open End Index-Zertifikat (ISIN AT0000A11P84). Mit diesem Zertifikat können Anleger einfach und kostengünstig die Wertentwicklung des Österreichischen Leitindex abbilden. Das börsengehandelte Indexprodukt bildet dabei 1:1 die Wertentwicklung des ATX ab. Aufgrund der guten Aktienmarktentwicklung im Jahr 2017 stieg das Zertifikat über das...

Den vollständigen Artikel lesen ...