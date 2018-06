"Morgen entsteht beim Machen. Unter diesem Motto präsentiert sich die Fachpack 2018 nach dem Pausenjahr mit einem neuen Anstrich", erläutert Cornelia Fehlner, das neue Gesicht der Fachpack vor Fachjournalisten am 12. Juni 2018 in Nürnberg.. Sie hat die Veranstaltungsleitung der Fachpack von Heike Slotta übernommen. Slotta arbeitet künftig - der Fachpack weiterhin verbunden - verstärkt strategisch und trägt die Gesamtverantwortung für die Fachpack, BrauBeviale, Euroguss und SFC Street Food Convention. Doch zurück zur Fachpack. "Was hat sich geändert.?

Um Besucher bei ihrer Messeplanung zu unterstützen, hat Veranstaltungsleiterin Cornelia Fehlner, mit ihrem Team nachjustiert. "Zum einen haben wir begonnen, die Hallen nach Themenschwerpunkten zu sortieren, wie man am Geländeplan sehen kann. Und zum anderen gibt es jetzt neu auf der Website www.fachpack.de einen Branchenkompass", erklärt Fehlner.

"Finden statt suchen" lautet das Motto. Dank des neuen Branchenkompasses auf der Messewebsite ist es künftig für Fachbesucher ein Leichtes, die wichtigsten Aussteller, Produkte, Vorträge, aber auch Newstexte zu ihren Themen und Anforderungen auf der Fachpack zu finden. Und das bereits im Vorfeld ...

