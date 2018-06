34 Jahre erfolgreiche Unternehmens- und Wachstumsgeschichte - das ist die Bilanz von Viscom unter der Ägide von Volker Pape. Durch das Votum der Hauptversammlung am 30. Mai 2018 ist er nun in den Aufsichtsrat der Viscom AG gewählt worden.

Ferner ernannt hat der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung Prof. Dr. Michèle Morner als neue Aufsichtsratsvorsitzende. Prof. Michèle Morner ist Inhaberin des Lehrstuhls für Führung, Personal und Entscheidung im öffentlichen Sektor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Weiter ist sie Mitglied im Nominierungsausschuss der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. in Berlin und Mitglied des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft in Augsburg.

Als drittes Mitglied im Aufsichtsrat setzt Prof. Dr.-Ing. ...

