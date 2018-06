Auf den Energieversorger könnte eine hohe Nachforderung aus Luxemburg zukommen. Es geht um fragwürdige Steuerdeals.

Dem französischen Versorger Engie (früher GDF Suez) droht in Luxemburg einem Insider zufolge eine saftige Steuernachforderung. Die EU werde das Land in den kommenden Wochen auffordern, Steuern in Millionenhöhe einzutreiben, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Die EU-Wettbewerbsbehörde lehnte eine Stellungnahme ab.

Auch das luxemburgische Finanzministerium, das bestritten hatte, Engie ...

