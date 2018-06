Anglo American ist in den zurückliegenden Tagen relativ stark unter Druck geraten. ?Relativ? bedeutet lediglich, die Aktie habe im Vergleich zu den Erwartungen enttäuscht. Nur: Die Form ist weiterhin bestens, so die Meinung von Chartanalysten. Zum einen hat der Wert den charttechnischen Aufwärtstrend verteidigen und daher bestätigen können. Zum anderen ist die bedeutende Unterstützung in Höhe von 20 Euro noch immer nicht unterkreuzt worden. Auch dies gilt als sehr gutes Zeichen, insofern eher ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...