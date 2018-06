Wegen fauler Schiffsdarlehen musste die HSH Nordbank in der Finanzkrise von ihren Eignern gerettet werden. Nun plant die Bank wieder Schiffskredite in großem Stil von anderen Banken zu kaufen.

Die HSH Nordbank erwägt den Kauf von Schiffskrediten anderer Banken und will dafür künftig viel Geld in die Hand nehmen. Das in der Privatisierung steckende Institut will damit genau jenes Geschäft ausweiten, mit dem es in der Finanzkrise ins Schlingern gekommen war. Wegen fauler Schiffsdarlehen und hoher Verluste musste die Landesbank damals von ihren Eignern vor dem Aus gerettet werden. Nun setzen die Hamburger auf eine Erholung der Branche und auf Kredite, die ordentlich bedient werden und nicht ausfallgefährdet sind, wie der zuständige Manager Christian Nieswandt in einem am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Interview sagte. "Wir wollen wieder in Schiffe investieren und suchen qualitativ hochwertiges Geschäft."

Dafür stehe bis 2022 ein Etat von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...