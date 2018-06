Norilsk Nickel ist in den zurückliegenden Wochen in einen wahren charttechnischen Aufwärtstrend übergegangen. Der Wert hat Anfang April noch Notierungen in Höhe von etwa 12,50 Euro erreicht und seither mehr als 3 Euro aufgesattelt. Damit ist die Aktie auf über 15 Euro nach oben geschnellt und hat dabei auch diese wichtige Hürde überwunden. Hier ist wiederum nun eine Unterstützung entstanden, die in den kommenden Wochen auch bei einem stärkeren Sturm halten sollte, heißt es.

