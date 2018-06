Wer dauerhaft mehr arbeitet als liebt, gefährdet nicht nur seine Beziehung, sondern auch die Karriere. Wie es besser geht.

Was tun Ehepaare nicht alles, um mal wieder Zeit füreinander zu haben. Die einen absolvieren einen Tanzkurs, die anderen gehen gemeinsam golfen. Kathrin und Michael Tenfelde entschieden sich für eine Sexualtherapie. Das Paar aus dem Münchner Umland führt ein straff durchgeplantes Leben mit viel Muss und wenig Kann. Er arbeitet als Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebs häufig zwölf Stunden täglich. Sie ist als Juristin in einem Konzern gefordert. Und dann sind da noch die beiden Töchter, elf und neun Jahre alt, und das große Haus mit Garten. Da kann man sich als Paar schon mal aus den Augen verlieren.

Weil die beiden das verhindern wollten, verließen sie donnerstags ihre Büros etwas früher. Und nahmen pünktlich um 19 Uhr auf zwei dunklen Ledersesseln in der Münchner Praxis von Beatrice Wagner Platz. Schon seit Jahren will sie kaum noch mit mir schlafen, erzählte Michael. Er setze sie permanent unter Druck, konterte Kathrin, habe ihr kaum sechs Monate nach der Geburt des ersten Kindes Dessous geschenkt.

Wochenlang ging das jeden Donnerstag so. Weiße Wände, grauer Teppich, abstrakte Kunst - und ernste Gespräche in dunklen Ledersesseln. Die meisten ihrer Patienten haben ihren Frust schon lange in sich hineingefressen, sagt Beatrice Wagner - umso eruptiver breche es dann aus ihnen heraus. Und umso schneller merken Michael und Kathrin: Wenig Sex ist nicht das eigentliche Problem. Sondern nur ein Symptom dafür, dass sie sich zu wenig Zeit für ihre Zweisamkeit nehmen.

Eine banale Erkenntnis? Vielleicht. Trotzdem finden die Tenfeldes, dass sich die Therapie gelohnt hat. An den Donnerstagabenden mit Beatrice Wagner ging es einmal nicht um die Kinder. Nicht um ihre Karriere. Sondern nur um sie beide: ihre Partnerschaft, ihre Beziehung, ihren Sex.Die Geschichte der Tenfeldes, die anders heißen und wie viele Protagonisten dieses Textes nicht mit ihrem echten Namen erwähnt werden wollen, ist typisch für ein verbreitetes Phänomen unserer Zeit: Irgendwo zwischen Stress im Beruf und den Sorgen des Alltags geht in Paarbeziehungen die Lust auf Intimität verloren. Vor allem wenn beide Kinder haben und berufstätig sind. Wenn sich die Arbeitswoche nicht maximal über 40 Stunden, sondern minimal über 60 Stunden erstreckt. Wenn man Verantwortung nicht nur für den Nachwuchs, sondern auch für seine Angestellten trägt. "Insbesondere karrierebewusste Menschen haben es schwer, eine gute Beziehung und ein gesundes Sexualleben zu führen", sagt Therapeutin Beatrice Wagner: "Die Zeit, die sie bei der Arbeit verbringen, fehlt ihnen als Paar."

Wagner weiß: Aus Stille und Vertrautheit, aus Mußezeit und Nichtsdenken nährt sich die Lust. Ohne Momente einiger Zweisamkeit ist ein gesundes Sexualleben unmöglich: Je gehetzter und gereizter die Menschen, desto geringer ihre Libido. Und je geringer ihre Libido, desto gehetzter und gereizter die Menschen.

Ein Teufelskreis. Denn Sex und eine intakte Partnerschaft helfen dabei, Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern. Während des Beischlafs werden Stresshormone abgebaut und Wohlfühlhormone ausgeschüttet. Forscher der Universität of the West of Scotland konnten sogar nachweisen, dass Menschen nach dem Geschlechtsverkehr sehr viel gelassener auf stressige Situationen im Beruf reagierten als solche, die keinen hatten.

Außerdem steigert Sex die Leistungsfähigkeit im Job. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler von der Oregon-State-Universität und der Universität in Washington. Anfang 2017 ließ ein Team um den Psychologen Keith Leavitt für eine Studie verheiratete, angestellte Paare zwei Wochen lang Tagebuch führen. Sie sollten unter anderem vermerken, wann und wie häufig sie Sex hatten und wie sie ihren Arbeitstag erlebten.

Und siehe da: Paare, die am Abend zuvor miteinander geschlafen hatten, waren bis zu 24 Stunden später noch deutlich motivierter als Sexmuffel. Sie interessierten sich mehr für ihre Arbeit und waren mit mehr Freude bei der Sache. "Menschen, die eine gute Beziehung mit einem gesunden Sexualleben führen, sind im Job fröhlicher und engagierter", folgert Leavitt: "Davon profitieren nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch ihre Arbeitgeber."

Aber auch der Geldbeutel. 2013 entdeckte das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit einen Zusammenhang zwischen sexueller Aktivität und dem Gehalt. So verdienten Studienteilnehmer, die nach eigenen Angaben mehr als viermal in der Woche Sex hatten, rund drei Prozent mehr als diejenige, die weniger aktiv waren.

In Schweden entbrannte 2017 eine Debatte über die kollektive Lustlosigkeit der Nation. Auslöser war Per-Erik Muskos. Der Stadtrat von Övertorneå, einem Ort in der nordschwedischen Provinz Norrbotten, forderte die Einführung einer einstündigen, bezahlten Pause für seine Mitarbeiter. Sie sollten die Zeit für Sex mit ihrem Partner nutzen. Muskos zufolge verbringen seine Landsleute zu viel Zeit mit der Arbeit und zu wenig Zeit mit ihren Liebsten. Die Geburtenrate sinkt in Schweden seit Jahrzehnten. Durch die Extrapause, so seine Hoffnung, ändere sich das vielleicht.

Die sexlose Gesellschaft

Auch in Spanien sorgt sich die Regierung um das Sexualleben der Bevölkerung, deshalb hat sie kürzlich eine Arbeitsgruppe gegründet. Deren Leiterin, die Politikerin Edelmira Barreira, kommt zu einem ähnlichen Befund wie Muskos: Die Menschen seien nach der Arbeit zu müde, um sich mit ihrem Partner zu beschäftigen. Und die Deutschen? Spielen an Werkbänken und Fließbändern, in Entwicklungslaboren und Start-up-Büros in der Champions League, aber im Bett nur auf Kreisklassenniveau.

Gunther Schmidt, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie vom Milton-Erickson-Institut in Heidelberg kann das sogar nachweisen. Mitte der Siebzigerjahre gaben in seinen Umfragen nur acht Prozent der weiblichen Befragten zu, unter sexueller Appetitlosigkeit zu leiden. 20 Jahre später waren es bereits 74 Prozent.

Ein weibliches Problem? Von wegen. Frank Sommer, Urologe aus Hamburg, weltweit erster Professor für Männergesundheit, hat für eine Studie rund 10 000 Probanden nach ihrem Sexualleben befragt. Und stellte fest: Deutsche Männer haben immer weniger Sex. In den Achtzigerjahren brachten es die 41- bis 50-Jährigen noch auf sechs bis zehn ...

