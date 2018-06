B2Gold ist ein Goldminenwert, der in den vergangenen Wochen zumindest an den hiesigen Märkten relativ schwach war. Dennoch bietet der Kurs Chancen, so die Meinung von Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie befinde sich in einem Seitwärtstrend. Zuvor war es für die Aktie indes etwas nach unten gegangen, womit sich die Situation zumindest etwas beruhigt hat, so die Analysten. Dabei sind jetzt wichtige Kursmarken zu beachten. Solange die Haltezonen bei 2,20 und 2,25 Euro noch halten, ist keine Gefahr ... (Moritz von Betzenstein)

