Hikmet Ersek, der Generaldirektor des Geldüberweisungssystems Western Union, sagte am 13. Juni auf dem New York Economic Forum, dass sie die Einführung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel nicht in Betracht ziehen. Warum Kryptowährungen Banken angeblich keine Vorteile bringen Im Rahmen der Diskussion erläuterte der CEO, dass das Zahlungssystem es nicht für relevant hält, digitale Währungen als Zahlungsmittel anzubieten. Benutzer des Systems bevorzugen Fiat-Geld und Kryptowährungen würden nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...