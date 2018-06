Der Trend bei K+ S hat sich fortgesetzt. Die Aktie hat in den vergangenen Tagen den Kurs bei 23 Euro stabilisiert, so die Chartanalysten mit dem Verweis auf die erreichte Untergrenze. Damit ist der charttechnische Aufwärtstrend, der ohnehin nicht extrem stark war, sehr souverän verteidigt worden. Die Kurse waren relativ langsam, aber stetig geklettert. Daher sind Kursrücksetzer wie zuletzt nicht erschreckend. Die Kurschancen liegen auch nach dem Handel am Mittwoch noch bei Entwicklungen bis ... (Moritz von Betzenstein)

