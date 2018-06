Newmont Mining ist in den vergangenen Tagen nicht mehr stark gestiegen, wie es sich zuvor noch im Chartbild angedeutet hatte. Dabei konnte die Aktie die bisherigen Hürden bei 33 Euro immerhin nach oben durchbrechen. Setzt sich dies fort, dann dürfte der Wert in den kommenden Tagen die Chance haben, Zwischenhochs bei 34,19 Euro vom 29. Mai 2018 wieder zu erobern, so die Meinung der Analysten. Darüber wäre der Weg frei bis zum aktuellen 5-Jahres-Hoch 40,96 Euro, das am 11. August 2016 markiert ... (Moritz von Betzenstein)

