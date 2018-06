Am Nachmittag rutschte der Kurs um über zwei Cent ab und erreichte bei 1,1619 US-Dollar den tiefsten Stand seit Ende Mai. Damals hatte die Sorge vor einer eurokritischen Regierung in Italien die Gemeinschaftswährung auf Talfahrt geschickt. Zum Vergleich: Am Morgen wurde der Euro noch über 1,18 Dollar gehandelt. Aktuell ...

