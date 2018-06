Ist der Beruf wichtiger als die Beziehung, wirkt sich das auch im Bett aus. Das raten Sexualtherapeuten.

Wenn sich ein Patient mal wieder besonders uneinsichtig zeigt, greift Beatrice Wagner zum Maßband. Bei 82 Zentimetern schneidet die Münchner Sexualtherapeutin es ab: 82 Jahre, so alt wird der Deutsche im Durschnitt. Anschließend erkundigt sich Wagner nach dem Alter des Patienten. 45? Sie nimmt die Schere und schneidet noch einmal: Es bleiben 37 Zentimeter übrig. "Und", fragt Wagner dann, "was wollen Sie mit dem Rest Ihres Lebens anfangen?" Viele ihrer Patienten werden dann ganz unruhig. Gut so, sagt Wagner, denn ihre kleine Performance soll die Menschen wachrütteln. Noch nie habe jemand geantwortet, mehr Zeit im Büro verbringen zu wollen. Fast alle wünschten sich stattdessen mehr Zeit für die Familie und vor allem den Partner. Und damit auch für das Liebesleben.

"Sexualität braucht gute Bedingungen", sagt der Hannoveraner Sexualwissenschaftler Uwe Hartmann. Er empfiehlt daher, feste Zeiten für die Beziehung im Terminkalender zu reservieren. Zwar höre er oft, Sexualität solle etwas Spontanes sein. Doch fragt er seine Patienten dann, wie häufig sie in den vergangenen Monaten spontanen Sex hatten, lautet die Antwort doch allzu oft: Nie. Dann ist es doch besser, sich jeden Mittwochabend einen Babysitter zu suchen, um endlich mal Zeit zu zweit zu verbringen.

Diese gewonnenen Momente müssen auch nicht sofort mit wilden Liebesspielen gefüllt werden: "Es reicht schon, wenn die Paare zusammen auf dem Sofa liegen und Zeitung lesen", sagt Therapeutin Carla Pohlink aus Altenburg in Thüringen. Denn Lust speise sich aus Nähe und Ruhe: "Für Sex braucht es einen Moment der gesunden Langeweile."

Für Pohlink ist das heute fast das größte Problem. Hat doch jeder Mensch immer eine To-Do-Liste vor sich, die abgearbeitet werden muss. Und wenn mal nichts im Kalender steht, werden diese Lücken schnell mit dem nächsten Meeting oder Telefonat gefüllt. Das Wochenende hingegen steht ganz im Zeichen der persönlichen Weiterbildung: Das Theaterstück, dass so radikal ...

