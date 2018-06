Laxenburg (ots) - Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen stattete am Donnerstag seinen ersten offiziellen Besuch der Internationalen Antikorruptionsakademie (IACA) ab und drückte dabei die starke Unterstützung Österreichs für die Organisation aus.



"Österreich ist weltweit bekannt als ein Ort, an dem wichtige globale Themen angesprochen werden. IACA, als internationales Kompetenzzentrum für Antikorruptions- und Complianceausbildung, leistet hierzu einen wichtigen Beitrag und wird weiterhin die volle Unterstützung Österreichs genießen", sagte Bundespräsident Van der Bellen.



Während seines Besuchs wurde das Staatsoberhaupt auch über den Beitrag der Organisation zur Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung informiert.



Bundespräsident Van der Bellen nahm an einer Diskussion über die aktuellen Forschungsprojekte von IACA teil, erfuhr von Alumni über die positiven Auswirkungen der Programme und traf Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Republik Korea, die derzeit auf dem Campus ein für sie speziell konzipiertes Training absolvieren.



Der Bundespräsident führte auch Gespräche mit Martin Kreutner, dem Dekan und Exekutivsekretär von IACA, über eine mögliche weitere Zusammenarbeit bei Antikorruptions- und Complianceprojekten.



"IACA ist sehr dankbar für die langjährige Unterstützung unseres Gastlandes Österreich. Wir freuen uns, diese in Zukunft noch weiter zu stärken und damit eine gute Basis für die Ausbildung von internationalen Anti-Korruptions-Experten auf der ganzen Welt zu schaffen. Wir sind überzeugt somit auch zur nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen zu können, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu stärken", sagte Kreutner.



IACA ist eine im Jahr 2011 gegründete internationale Organisation und Bildungseinrichtung für Antikorruption und Compliance.



Sie umfasst derzeit weltweit 73 Mitgliedsstaaten sowie ein Alumni-Netzwerk von Fachleuten aus 155 Ländern und hat ihren Sitz in Laxenburg, Niederösterreich.



