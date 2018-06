Die Italienkrise bescherte dem Anleihe-Manager Ende Mai deutliche Verluste. Die seien nun wieder wettgemacht, beteuert er. Doch Anleger sind skeptisch.

Bill Gross hatte nicht viel Zeit, seine zweite Karriere zu planen. Im Herbst 2014 war klar, Pimco, der Fondsgesellschaft, die er selbst gegründet und später an die Allianz verkauft hatte, und zwar schnell. Also rief er einen alten Weggefährten an.

Dick Weil leitete einst das operative Geschäft von Pimco, seine Frau hatte eine Zeit lang als Assistentin für Gross gearbeitet. Nun war Weil Chef des deutlich kleineren Vermögensverwalters Janus Capital und fand sofort einen Platz für einen der bekanntesten Anleihe-Investoren der Welt.

Seit knapp vier Jahren nun setzt der 74-jährige Gross alles daran, seinen zweite Anlauf als Investor ebenso erfolgreich zu machen wie bei Pimco. Doch das ist schwieriger, als er erwartet hatte.

Sein neuer Fonds, der Global Unconstrained Bond Fund, musste Ende Mai einen heftigen Einbruch melden. Um gut drei Prozent war der Fonds an dem Tag gefallen. Die Turbulenzen in Italien hatten den einstigen Starinvestor kalt erwischt, wie er später einräumte.

Nun jedoch habe sich der Fonds von dem schwärzesten Tag seiner Geschichte erholt, betonte Gross am Mittwoch im Börsensender CNBC. "Der Fonds hat in den vergangenen Wochen 2,5 Prozent zugelegt."

An seiner Strategie, die ihm die heftigen Verluste eingebracht hatte, hält Gross jedoch weiter fest. Der Investor setzt auf fallende Kurse von Bundesanleihen und auf steigende Kurse von amerikanischen Staatsanleihen. Er spekuliert darauf, dass sich die Zinsdifferenz der beiden Papiere verringern wird, denn steigende Kurse bei Anleihen führen zu sinkenden Renditen und umgekehrt.

Derzeit liegt die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere bei rund 0,5 Prozent und die der Treasuries, des US-amerikanischen Pendants, bei rund drei Prozent. "Irgendwann, hoffentlich bald, wird sich dieser Abstand verringern", ist sich ...

