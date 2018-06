Alles neu ? macht in diesem Fall der Juni. BYD hat auf der Pariser Transports Publics Show ein neues Design für seine Elektrobusse vorgestellt. Gezeigt wird auf der Fachmesse ein zwölf Meter langer Elektrobus mit neuer Front- und Heckseite, wie der Fachdienst IT Times berichtet. Mit dem neuen Design bekämen die Fahrzeuge des chinesischen Automobil- und Akkumulatorenhersteller somit ?auch ein neues Gesicht?. Damit will man auch einer zurückgehenden Nachfrage entgegenwirken.

Andere Modelle ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...