Als Referenz präsentiert die LWB Automation auf der Ausstellungstagung eine Bearbeitungszelle, die zusammen mit zwei Vertikalmaschinen auf dem LWB-Stand in Betrieb zu sehen sein wird. Per Förderband von den Maschinen kommende Gummi-Kunststoff-Verbundteile werden mittels Roboter aufgenommen und vollautomatisch zur Entgratung in eine Stechmaschine eingelegt, entnommen und als Fertigteil ausgegeben. LWB-Automation bietet zusätzlich einen Überblick über das Gesamtangebot für die Produktionsautomatisierung.

Vertikalmaschinen mit Portal- und C-Rahmen-Schließeinheiten

Auf dem LWB-Stand stehen zwei Beispiele aus dem Vertikalmaschinenprogramm im Fokus der Präsentation. Sie sind zusammen mit einem 6-Achs-Roboter Teil einer Produktionsanlage zur Herstellung eines rotationssymmetrischen Kunststoff-Gummi-Verbundteils. ...

