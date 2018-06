Ceconomy kommt Verkauf russischer Media-Saturn-Filialen Schritt näher Öffentliches Aktienrückkaufangebot der CENTROTEC Sustainable AG erfolgreich abgeschlossen Hochtief -Tochter Cimic erhält Großauftrag von BHP Nanogate-Chef stellt Ralf Zastrau stellt weitere Übernahmen in Aussicht, BöZ, S. 11 VW-Aufsichtsrat will trotz Dieselkrise an Audi-Chef Stadler festhalten (HB) Elliott und Thyssenkrupp streiten um Bewertung bei Tata-Deal - Mit Unterzeichnung des Geschäfts wird noch in diesem Monat gerechnet, FT IG Metall sieht Fortschritte bei Fusion von Thyssenkrupp mit Tata Schwedischer Pensionsfonds AP4 akzeptiert Vonovia-Offerte für seinen Anteil am Immobilienunternehmen Victoria Park, Dagens Industri Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...

